«Лето в Москве»: на Южном речном вокзале пройдет День Москвы-реки

На Южном речном вокзале 25 июля с 12:00 до 16:00 пройдет семейный праздник, приуроченный ко Дню Москвы-реки. Мероприятие в рамках «Лета в Москве» организует проект «Московский транспорт. Детям» совместно с ГКУ «Организатор перевозок» и ГУП «Мосгортранс».
«По поручению Сергея Собянина продолжаем развивать речные вокзалы как пространства для проведения досуга. В рамках проекта “Лето в Москве” на Южном речном вокзале пройдет семейный праздник, приуроченный ко Дню Москвы-реки. На мероприятии можно будет больше узнать о безопасности на реке, а также поучаствовать в различных встречах и мастер-классах», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
В конференц-зале Южного речного вокзала пройдут следующие мероприятия:
— 12:00 — открытие и приветственное слово;
— 12:10 — видеорассказ о речном транспорте Москвы-реки платформы «Активный гражданин — детям»;
— 12:30 — лекция Центра организации дорожного движения о безопасности на причалах;
— 13:00 — лекция об основах кибербезопасности эксперта «Лаборатории Касперского» (по предварительной регистрации);
— 14:00 — викторина журнала «ШЭР» (по предварительной регистрации);
— 15:00 — лекция о разнообразии живых организмов Москвы-реки научного сотрудника Государственного биологического музея имени К. А. Тимирязева и «Биокластера» (по предварительной регистрации).
Кроме того, с 12:00 дети и взрослые смогут сделать шоперы на мастер-классе команды колеса обозрения «Солнце Москвы», поучаствовать в квизе школы кибербезопасности Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» и вспомнить о правилах безопасности с фондом «Поиск пропавших детей». Гостей также приглашают проверить свои знания в викторине платформы «Активный гражданин — детям», а с 13:00 — принять участие в мастер-классе парусного сообщества «Сила ветра».
Вход свободный. Для посещения некоторых мероприятий необходима регистрация.
Москвичи также смогут участвовать в проекте «Город заданий» и получать баллы городской программы лояльности «Миллион призов».
«Лето в Москве» — главное событие сезона, которое уже стало доброй традицией и неотъемлемой частью жизни столицы. Главная тема этого года — «Время быть вместе». Проект объединяет людей разных поколений вокруг общих ценностей, позволяет стать ближе не только с родными, но и со всем городом на прогулках, культурных и спортивных мероприятиях, благотворительных акциях, а также прямо рядом с домом во всех округах столицы.