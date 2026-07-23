Ремонт Западного шоссе в Амурске завершится до конца июля

Западное шоссе — главный въезд в Амурск. Его реконструкция проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». На сегодняшний день работы завершены уже на 90%. Полностью закончить их планируется примерно через неделю. Подрядчики устранили пучины в «дорожной подушке», уложили новый асфальт, установили два новых павильона на автобусных остановках (один из них будет с отоплением, освещением и информационным табло) и приводят в порядок стелу, являющуюся символом Амурска. Всего в этом году в Амурске по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» ведется ремонт шести дорожных объектов. До 2030 года в Амурске планируется привести в порядок свыше 20 километров дорог.