Врач Еременко назвал первые симптомы отравления грибами

Отравление грибами — это опасное состояние, которое может привести к серьёзным последствиям для здоровья, вплоть до летального исхода. Врач-терапевт Иван Еременко из Красногорской клинической больницы в беседе с NEWS.ru предупредил, что после употребления ядовитых грибов у человека могут возникнуть сильная рвота, диарея и острая боль в животе.
При появлении первых признаков отравления необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. Токсины, содержащиеся в ядовитых грибах, могут повредить клетки печени и почек, что может привести к острой печёночной и почечной недостаточности. Кроме того, эти токсины могут нарушить свёртываемость крови.
До приезда врачей Еременко советует пить воду небольшими порциями, чтобы предотвратить обезвоживание. Если есть возможность, необходимо сохранить остатки грибов или блюда, которые были употреблены, для последующего анализа и назначения соответствующего лечения.
Важно помнить, что даже тщательная очистка и промывание грибов не уничтожают все токсины. Ядовитые грибы остаются опасными, независимо от способа их приготовления. Эксперт по грибам Дмитрий Тихомиров подчёркивает, что бледная поганка (Amanita phalloides) является абсолютным лидером по смертности среди всех грибов. Её симптомы могут проявиться уже через час после употребления, но наиболее выраженными они становятся через 6−12 часов.
Бледная поганка имеет приятный запах, её легко спутать с шампиньоном. Но даже половина шляпки этого гриба может быть смертельной для взрослого человека. Тихомиров также предупреждает о других опасных грибах, таких как галерина окаймлённая (Galerina marginata), мухомор вонючий (Amanita virosa), мухомор белый (Amanita alba) и паутинник оранжево-красный (Cortinarius orellanus).
Галерина окаймлённая выглядит безобидно, но её токсины могут вызвать серьёзные повреждения внутренних органов. Мухоморы содержат смертельный яд, который может привести к летальному исходу. Паутинник оранжево-красный особенно коварен: его симптомы проявляются только через две-три недели после употребления, когда поражение почек становится необратимым.