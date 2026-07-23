Врач Еременко назвал первые симптомы отравления грибами

Важно помнить, что даже тщательная очистка и промывание грибов не уничтожают все токсины. Ядовитые грибы остаются опасными, независимо от способа их приготовления. Эксперт по грибам Дмитрий Тихомиров подчёркивает, что бледная поганка (Amanita phalloides) является абсолютным лидером по смертности среди всех грибов. Её симптомы могут проявиться уже через час после употребления, но наиболее выраженными они становятся через 6−12 часов.