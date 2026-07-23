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В Хабаровском крае определят план развития Советско-Гаванского района

Стратегическая сессия пройдет 28 июля и соберет представителей власти, бизнеса и жителей.

Развитие Советско-Гаванского района станет темой очередной стратегической сессии, которая пройдет 28 июля, сообщает МАХ канал «Хабаровский край».

Участники встречи обсудят развитие портово-логистического комплекса, модернизацию инфраструктуры, новые производственные проекты, а также вопросы городской среды и социальной инфраструктуры.

Советско-Гаванский район обладает важным преимуществом — расположением на побережье Татарского пролива. Главная задача обсуждения — определить, как максимально использовать этот потенциал для развития территории.

Как отмечают организаторы, за понятиями «опорные территории», «логистические хабы» и «инвестиционный климат» должны стоять конкретные изменения, которые напрямую влияют на качество жизни людей.

К участию приглашают представителей правительства края, муниципалитета, бизнеса, экспертов и жителей. Во время сессии планируется обсудить проблемные вопросы и определить решения, которые войдут в долгосрочные программы поддержки.

Онлайн-трансляция мероприятия будет доступна на официальном канале правительства края. Для вопросов и предложений работает чат-бот. Начало стратегической сессии — в 16:00.