В Хабаровском крае определят план развития Советско-Гаванского района

Развитие Советско-Гаванского района станет темой очередной стратегической сессии, которая пройдет 28 июля, сообщает МАХ канал «Хабаровский край».
Участники встречи обсудят развитие портово-логистического комплекса, модернизацию инфраструктуры, новые производственные проекты, а также вопросы городской среды и социальной инфраструктуры.
Советско-Гаванский район обладает важным преимуществом — расположением на побережье Татарского пролива. Главная задача обсуждения — определить, как максимально использовать этот потенциал для развития территории.
Как отмечают организаторы, за понятиями «опорные территории», «логистические хабы» и «инвестиционный климат» должны стоять конкретные изменения, которые напрямую влияют на качество жизни людей.
К участию приглашают представителей правительства края, муниципалитета, бизнеса, экспертов и жителей. Во время сессии планируется обсудить проблемные вопросы и определить решения, которые войдут в долгосрочные программы поддержки.
Онлайн-трансляция мероприятия будет доступна на официальном канале правительства края. Для вопросов и предложений работает чат-бот. Начало стратегической сессии — в 16:00.