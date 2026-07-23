Депутат назвала точные даты, когда новосибирцы будут работать без выходных

Член профильного думского комитета Светлана Бессараб в беседе с корреспондентами ТАСС уточнила график рабочих дней на ближайшие полтора года. По словам парламентария, ближайшая шестидневная трудовая неделя наступит только в 2027. «Первая длинная рабочая неделя ожидает нас уже в 2027 году: в преддверии трёхдневных праздников в честь Дня защитника Отечества (23 февраля) работающим предстоит шестидневная рабочая неделя с 15 по 20 февраля», — сказала депутат, обратив внимание, что 20 февраля станет сокращённым днём — все будут работать на час меньше перед праздничными днями.
Она пояснила, что отработать шесть дней подряд с понедельника по субботу гражданам предстоит именно в эти даты, при этом последний день периода, 20-е число, будет укороченным, поскольку следом начинаются выходные.
До наступления следующего календарного года, как добавила Бессараб, в производственном календаре останется лишь один официальный нерабочий день — 4 ноября. А вот 31 декабря, на которое перенесли выходной с прошлогоднего 4 января, фактически откроет череду долгих новогодних каникул.