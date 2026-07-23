Депутат назвала точные даты, когда новосибирцы будут работать без выходных

Член профильного думского комитета Светлана Бессараб в беседе с корреспондентами ТАСС уточнила график рабочих дней на ближайшие полтора года. По словам парламентария, ближайшая шестидневная трудовая неделя наступит только в 2027. «Первая длинная рабочая неделя ожидает нас уже в 2027 году: в преддверии трёхдневных праздников в честь Дня защитника Отечества (23 февраля) работающим предстоит шестидневная рабочая неделя с 15 по 20 февраля», — сказала депутат, обратив внимание, что 20 февраля станет сокращённым днём — все будут работать на час меньше перед праздничными днями.