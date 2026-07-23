Северный завоз в Красноярском крае идет по графику

В северные территории Красноярского края доставлено более 88 тысяч тонн топлива. Это составляет около половины от годового плана северного завоза, отметили в министерстве промышленности и торговли региона. В структуре поставок — 42,5 тысячи тонн угля и 46,44 тысячи тонн горюче-смазочных материалов (ГСМ). Эвенкия уже полностью обеспечена топливом. Продолжается доставка в Таймырский, Туруханский и Енисейский округа. Здесь основная часть грузов — уголь. В Кежемский округ на данный момент завозятся только горюче-смазочные материалы. Все этапы идут согласно утвержденному графику, — подчеркнули в ведомстве. В мае краевым предприятием «Красноярскнефтепродукт» (КНП) были полностью выполнены обязательства по поставкам топлива для муниципального предприятия «Байкитэнерго». Сейчас навигация в Абалаково (Енисейская нефтебаза) продолжается. Грузопоток направлен на снабжение коммерческих структур. Среди направлений, которые КНП обеспечивает топливом: Байкит, Куюмба, Кочумдек, Кузьмовка, Полигус, Бурный, Мирюга, Ошарово, Суломай, Тура, Ванкор, Сузун, Туруханск, Игарка, Дудинка, Таналау, Диксон, Бор, Совречка, Снежногорск, Потапово, Ярцево, Зотино, Новоназимово, Верхнепашино, Ворогово, Рыбное. Среди ключевых получателей: ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», ООО «ТК Геолайн», ООО «РН-Ванкор», ООО «Арктур», АО «КрасАвиа», АО «Ютэйр — Вертолётные услуги», МП ЭМР «Байкитэнерго», МП ЭМР «Эвенкиянефтепродукт», МП «Таймыртопснаб».