50% занятых в теневом секторе экономики нижегородцев легализовали свой труд

Неофициально трудоустроенные сотрудники не могут рассчитывать на доплату в ночные часы и в праздники, а также на официальный трудовой стаж, необходимый для пенсии. Сложности могут возникнуть и при получении кредитов, оформлении виз и решении других жизненных вопросов.