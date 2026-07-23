50% занятых в теневом секторе экономики нижегородцев легализовали свой труд

Более 2,7 тысячи жителей Нижегородской области, которые ранее были заняты в теневом секторе экономики, легализовали свой труд в 2026 году. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
За шесть месяцев на территории региона выявили 4,9 тысячи граждан с признаками неоформленного трудоустройства. 1515 из них заключили договоры о найме, 892 — стали ИП, 306 — самозанятыми, а еще 6 — оформили договоры гражданско-правового характера (ГПХ).
С лета 2024 года в регионе работает межведомственная комиссия по противодействию нелегальной занятости, которую курирует замгубернатора Егор Поляков.
«Каждый выявленный случай — это не просто цифра в отчете, а конкретный человек, получивший доступ к больничному, пенсии и правовой защите. Эффективность работы растет, но проблема сохраняется, особенно в сезонных отраслях. Регион намерен удерживать достигнутые темпы и усиливать взаимодействие с налоговой службой», — отметил он.
В числе самых проблемных с точки зрения теневой занятости остаются такие сферы, как строительство, розничная торговля и общепит, а также услуги и клининг. Такую ситуацию объясняют сезонностью, высокой текучестью кадров и использованием нестандартных форматов занятости.
Неофициально трудоустроенные сотрудники не могут рассчитывать на доплату в ночные часы и в праздники, а также на официальный трудовой стаж, необходимый для пенсии. Сложности могут возникнуть и при получении кредитов, оформлении виз и решении других жизненных вопросов.
Работодателям напомнили, что использование нелегальных схем приводит к административной или уголовной ответственностям.
Всего с начала работы комиссии с признаками нелегальной занятости выявлено более 24 тысяч жителей, из них официально трудоустроились 12,8 тысячи человек.
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