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Лукашенко проводит кадровый день 23 июля, после которого обещают интересные новости

Лукашенко проводит кадровый день 23 июля, где обещают интересные новости.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит кадровый день 23 июля, после которого обещают интересные новости. Об этом сообщил телеграм-канала «Пул Первого».

Так, сообщили, что в четверг, 23 июля, глава Беларуси проведет кадровый день. При этом анонсировали интересные назначения.

— Намекнем на интересные новости из Дворца Независимости, — написал телеграм-канал «Пул Первого».

Также уточнили, что в списке назначений — два кандидата на должности министров.

Кстати, еще на минувшей неделе Администрация президента раскрыла, что белорусский лидер рассмотрит кадровые вопросы на будущей неделе.

А еще недавно Александр Лукашенко подписал указ, касающийся сразу четырех белорусских генералов.

Кроме того, глава государства подписал указ о призыве белорусов в армию осенью 2026 года.

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