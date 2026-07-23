Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит кадровый день 23 июля, после которого обещают интересные новости. Об этом сообщил телеграм-канала «Пул Первого».
Так, сообщили, что в четверг, 23 июля, глава Беларуси проведет кадровый день. При этом анонсировали интересные назначения.
— Намекнем на интересные новости из Дворца Независимости, — написал телеграм-канал «Пул Первого».
Также уточнили, что в списке назначений — два кандидата на должности министров.
Кстати, еще на минувшей неделе Администрация президента раскрыла, что белорусский лидер рассмотрит кадровые вопросы на будущей неделе.
А еще недавно Александр Лукашенко подписал указ, касающийся сразу четырех белорусских генералов.
Кроме того, глава государства подписал указ о призыве белорусов в армию осенью 2026 года.