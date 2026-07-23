«Детский мир» ограничил цены на школьные товары

«Детский мир» поддержал предложение ФАС об ограничении наценок на школьные товары перед началом учебного года… Перед 1 сентября 2026 года торговая сеть по предложению ФАС России зафиксировала цены на отдельные канцелярские товары, а также одежду и обувь на уровне минимальных цен прошлого года", — говорится в сообщении.