«Детский мир» ограничил цены на школьные товары

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Торговая сеть «Детский мир» по предложению Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России ограничила наценки на школьные товары в преддверии начала учебного года и зафиксировала цены на отдельные товары на уровне минимальных цен прошлого года, сообщила служба.
В середине июля ФАС сообщила, что предложила ряду торговых сетей ограничить цены и наценки на школьные товары в связи с сезонным спросом на них — соответствующие письма были направлены в 18 организаций.
«Детский мир» поддержал предложение ФАС об ограничении наценок на школьные товары перед началом учебного года… Перед 1 сентября 2026 года торговая сеть по предложению ФАС России зафиксировала цены на отдельные канцелярские товары, а также одежду и обувь на уровне минимальных цен прошлого года", — говорится в сообщении.
В ФАС добавили, что в ассортименте товаров по минимальным ценам представлены рюкзаки, тетради, карандаши, принадлежности для рисования и творчества и другие позиции. Также компания обеспечит наличие этих товаров во всех магазинах сети.
«При этом стоимость тетрадей снижена на 5−13% в сравнении с 2025 годом», — отметили в ведомстве.
По мнению ФАС, соблюдение принципов ответственного ценообразования позволяет повысить доступность востребованных товаров и предотвратить возможное увеличение их стоимости в период сезонного спроса.