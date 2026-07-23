Фестиваль «АмурФест. Лето» в Хабаровске объединил 50 тысяч гостей

Праздник организовали на Комсомольской площади и на территории парка имени Н. Н. Муравьева-Амурского. Центральным событием фестиваля по традиции стала ярмарка декоративно-прикладного искусства. Она собрала свыше 40 участников: мастеров-ремесленников и производителей, объединенных под эгидой бренда «Сделано в Хабаровском крае». Гостям ярмарки представили сувениры и одежду с этническими мотивами, продукцию из кожи, дерева, эпоксидной смолы, янтаря, текстиля, а также декор. Кроме того, им презентовали изделия мастеров традиционных ремесел коренных малочисленных народов Севера.