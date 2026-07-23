Фестиваль «АмурФест. Лето» в Хабаровске объединил 50 тысяч гостей

Фестиваль «АмурФест. Лето» прошел 11 и 12 июля в Хабаровске при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в краевом министерстве культуры. Мероприятие посетили 47 тысяч гостей, еще 3 тысячи зрителей присоединились к онлайн-трансляции.
Праздник организовали на Комсомольской площади и на территории парка имени Н. Н. Муравьева-Амурского. Центральным событием фестиваля по традиции стала ярмарка декоративно-прикладного искусства. Она собрала свыше 40 участников: мастеров-ремесленников и производителей, объединенных под эгидой бренда «Сделано в Хабаровском крае». Гостям ярмарки представили сувениры и одежду с этническими мотивами, продукцию из кожи, дерева, эпоксидной смолы, янтаря, текстиля, а также декор. Кроме того, им презентовали изделия мастеров традиционных ремесел коренных малочисленных народов Севера.
Одной из главных точек притяжения стала концертная программа, развернувшаяся на главной сцене на Комсомольской площади. В течение двух дней для гостей фестиваля выступали популярные краевые коллективы и исполнители.
К программе на сцене Комсомольской площади 12 июля присоединились спортивные команды и студии региона. Зрители смогли поучаствовать в викторине от «СКА-Нефтяник», увидеть батл маскотов и эпизод программы «Экстрим-шоу» от цирковой династии Тони.
Также в течение двух дней для гостей работали интерактивные площадки с викторинами и мастер-классами. Отдельная зона была посвящена спорту и летнему отдыху. На ней гости фестиваля смогли поучаствовать в мастер-классах по баскетболу, акробатике, воздушной гимнастике, понаблюдать за открытыми тренировками. Отдельно расположилась аллея художников, на которой 12 живописцев открыли арт-галерею.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.