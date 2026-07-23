В Казани пройдет фестиваль уличных культур «УРАМ»

Фестиваль уличных культур «УРАМ» пройдет в Казани 29 и 30 августа в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в Министерстве по делам молодежи Республики Татарстан.
Мероприятие объединит представителей экстремального спорта, современного творчества, уличного искусства и креативных индустрий из разных регионов России. Программа включает различные соревнования, образовательный лекторий, танцевальные баттлы и выступления артистов. Кроме того, на фестивале организуют маркет локальных брендов и интерактивные площадки партнеров.
29 августа пройдут квалификационные этапы соревнований по семи дисциплинам: BMX, самокатному и роллер-спорту, скейтбордингу, паркуру, воркауту и стритболу. А 30 августа зрители увидят финалы данных состязаний и танцевальные баттлы. Также продолжится образовательный блок. Завершится фестиваль большим концертом с диджей-сетами, федеральными и локальными артистами. Вход на все мероприятия свободный после предварительной регистрации по ссылке.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.