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Прокуратура признала законным дело об избиении на Карла Маркса

Прокуратура Центрального района Калининграда признала законным возбуждение уголовного дела по факту избиения мужчины на улице Карла Маркса. Инцидент произошел 20 июля около 4 часов утра. По предварительным данным, местный житель нанес несколько ударов в область лица ранее незнакомым гражданам. В результате один из пострадавших получил переломы и другие…

Источник: Янтарный край

Прокуратура Центрального района Калининграда признала законным возбуждение уголовного дела по факту избиения мужчины на улице Карла Маркса.

Инцидент произошел 20 июля около 4 часов утра. По предварительным данным, местный житель нанес несколько ударов в область лица ранее незнакомым гражданам.

В результате один из пострадавших получил переломы и другие травмы, которые квалифицированы как средней тяжести вред здоровью. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 112 УК РФ. Ход расследования находится на контроле в прокуратуре.

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