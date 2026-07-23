В Красноярске иностранные студенты увидели, как рождается алюминий

«Когда иностранные студенты видят производство вживую, они уезжают с реальным пониманием, как устроена наша отрасль. Для нас это ещё и возможность показать, что в России есть современные предприятия, где интересно работать и расти. А для студентов — шанс увидеть карьерные возможности, о которых они раньше не задумывались. В итоге выигрывают все: кто-то найдёт стажировку, кто-то станет партнёром, а кто-то просто расскажет дома, как у нас всё устроено», — отметил директор по персоналу РУСАЛ Красноярск Андрей Назаров.