В Красноярске иностранные студенты увидели, как рождается алюминий

В июле Красноярский алюминиевый завод принял участников международной образовательной программы «Летний университет-2026». Студенты из Китая, Индии, Беларуси, Монголии и других стран впервые увидели производство алюминия своими глазами. Для многих это стало первым знакомством с металлом, который они используют каждый день.
«Когда иностранные студенты видят производство вживую, они уезжают с реальным пониманием, как устроена наша отрасль. Для нас это ещё и возможность показать, что в России есть современные предприятия, где интересно работать и расти. А для студентов — шанс увидеть карьерные возможности, о которых они раньше не задумывались. В итоге выигрывают все: кто-то найдёт стажировку, кто-то станет партнёром, а кто-то просто расскажет дома, как у нас всё устроено», — отметил директор по персоналу РУСАЛ Красноярск Андрей Назаров.
Комапния является индустриальным партнёром «Летнего университета». Студенты прошли по основным цехам, узнали о полном цикле производства алюминия, современных технологиях и мерах безопасности. Особый интерес вызвали автоматизированные линии и системы контроля качества.
«Летний университет» прошёл в СФУ уже в шестой раз. В этом году на участие подали более 4000 заявок со всего мира. В Красноярск приехали 430 студентов из 19 стран — от Армении до Чили. Программа позволила молодым людям не только узнать о металлургии, но и увидеть перспективы работы в России.