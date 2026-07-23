Чиновники выделили сиротам непригодное жилье в Канске

В Красноярском крае по требованию прокуратуры суд обязал администрацию Канска отремонтировать непригодную квартиру для двух детей-сирот.
Брат и сестра получили долгожданное жилье по договору социального найма, но когда зашли внутрь, обнаружили разруху. Потолок может упасть в любой момент, полы скрипят, стены обшарпаны, окна не закрываются, в санузле всё разваливается.
Полноценная жизнь в таких условиях, больше похожих на строительную площадку, была невозможна.
«Администрация, которая обязана следить за своим жильем, предпочла сделать вид, что проблемы нет: ремонт не проводила, а на обращения граждан просто отмалчивалась. Прокуратура провела осмотр и зафиксировала, что помещение находится в технически неисправном состоянии. Был подан иск в суд. Он удовлетворил требования и обязал муниципалитет провести текущий ремонт в течение 6 месяцев со дня вступления решения в законную силу», — рассказали в надзорном ведомстве.
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