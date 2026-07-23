В Таганроге завершили ремонт дорог на площади более 3,2 тысячи кв. м

Компания «ДорСтройИнвест» на участке улицы Спортивной от улицы Транспортной до улицы Инструментальной, а также на кольцевом участке улицы Галицкого от Поляковского шоссе до Поляковского шоссе устранила локальные разрушения покрытия и заасфальтировала около 3,2 тыс. кв. м. По данным властей, по этим адресам поступало значительное число обращений от жителей, в том числе на встречах с трудовыми коллективами.