Краевые власти обсудят развитие Советско-Гаванского района с его жителями

В следующий вторник, 28 июля, состоится стратегическая сессия, посвященная развитию Советско-Гаванского района. К участию в ней приглашаются не только руководители краевых и районных органов власти, но и представители бизнеса, эксперты и местные жители. Начнется это совещание в 16:00. Его участники планируют поговорить о перспективах модернизации местной инфраструктуры, развитии портово-логистического комплекса, запуске новых проектов, связанных с производством, а также об улучшениях всей социальной инфраструктуры и городской среды. Вместе участники сессии хотят обсудить «узкие места» района и найти пути решения его ключевых проблем.