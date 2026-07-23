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Axios увидел в применении США B-1 против КСИР сигнал эскалации

Вашингтон впервые с момента возобновления взаимных ударов с Тегераном применил сверхзвуковой стратегический бомбардировщик B-1. Атака с участием самолета 21 июля была направлена на объекты Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на американских чиновников.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

По данным Axios, бомбардировщик вылетел с авиабазы в Великобритании. Его засекли на онлайн-сервисах, которые отслеживают движение самолетов. При этом Центральное командование ВС США (CENTCOM) в своем заявлении во вторник не указало, что использовало B-1.

Какие именно цели поразил самолет и была ли эта атака эффективнее других ударов, пока не известно.

B-1 задействовали впервые после того, как США и Иран возобновили взаимные удары. С начала конфликта в феврале этот бомбардировщик использовался несколько раз. Его целями были ракетные базы, командные центры, склады оружия и системы ПВО.

«Использование бомбардировщиков B-1, способных нести два десятка 900-килограммовых бомб или десятки крылатых ракет, стало сигналом к значительной эскалации и расширению военной кампании США», — пишет издание.

В заявлении CENTCOM после ударов 21 июля говорится, что армия США атаковала иранские военные операционные центры, морские базы, авиационные ангары, хранилища беспилотников и военную логистическую инфраструктуру. В публикации пояснили, что цель этих ударов — ослабить способность Ирана угрожать коммерческому судоходству в Ормузском проливе.

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