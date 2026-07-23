Казахстанские ученые обнаружили редкую рукопись XVII века в Москве

«Рукопись труда “Худжжат аз-закирин ли-радд аль-мункирин” (“Доказательство совершающих зикр против отрицающих его”) была выявлена в ходе научной экспедиции в Москву. Произведение, созданное в Бухаре, является важным письменным источником по истории школы Яссауи. В рукописи рассматриваются принципы суфийского воспитания, традиция публичного зикра и духовная преемственность. Она также содержит сведения о духовной цепи, восходящей к Ходже Ахмеду Яссауи, Хаким ата, Занги ата и последующим представителям тариката», — сообщили в пресс-службе МКИ РК.