115 млн поездок было совершено в общественном транспорте Нижнего Новгорода

Пассажирами общественного транспорта на территории Нижнего Новгорода было совершено 115 млн поездок в первом полугодии 2026 года. Это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в ЦРТС.
По словам специалистов, пассажиры активно пользуются льготами при оплате проезда.
«С начала года доля таких поездок составила порядка 38% от общего числа. Столько же пассажиров используют банковские карты для оплаты. Остальная часть пассажиров предпочитает использовать общегражданские проездные тарифы по транспортной карте», — уточняется в публикации.
Ранее сообщалось, что новый автобусный маршрут № 125 свяжет Нижний Новгород и Кстово.