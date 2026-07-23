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115 млн поездок было совершено в общественном транспорте Нижнего Новгорода

Пассажиры активно пользуются льготами при оплате проезда.

Пассажирами общественного транспорта на территории Нижнего Новгорода было совершено 115 млн поездок в первом полугодии 2026 года. Это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в ЦРТС.

По словам специалистов, пассажиры активно пользуются льготами при оплате проезда.

«С начала года доля таких поездок составила порядка 38% от общего числа. Столько же пассажиров используют банковские карты для оплаты. Остальная часть пассажиров предпочитает использовать общегражданские проездные тарифы по транспортной карте», — уточняется в публикации.

Ранее сообщалось, что новый автобусный маршрут № 125 свяжет Нижний Новгород и Кстово.