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Приём заявлений на бюджет в новосибирские вузы завершится 25 июля

Абитуриентам новосибирских вузов осталось несколько дней, чтобы подать документы на бюджетные места бакалавриата и специалитета.

Источник: Om1 Новосибирск

«Конкурсные списки появятся на сайтах вузов и портале госуслуг 27 июля», — заявили в ведомстве.

После этого поступающим нужно будет подтвердить согласие на зачисление. Льготники, победители олимпиад и абитуриенты, поступающие по целевой квоте, смогут сделать это до 1 августа. Для участников основного конкурса срок продлится до 5 августа. Приказы о зачислении вузы разместят 3 и 7 августа соответственно.

Между этими датами наступят так называемые «дни тишины». В этот период абитуриенты уже не смогут подать новое заявление или отозвать ранее направленные документы.

Срок завершения приёма на бюджетные места в магистратуру каждый вуз определяет самостоятельно, но не позднее 20 августа. Заявления на платное обучение независимо от программы можно будет подать до 20 сентября.