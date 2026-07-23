Приём заявлений на бюджет в новосибирские вузы завершится 25 июля

После этого поступающим нужно будет подтвердить согласие на зачисление. Льготники, победители олимпиад и абитуриенты, поступающие по целевой квоте, смогут сделать это до 1 августа. Для участников основного конкурса срок продлится до 5 августа. Приказы о зачислении вузы разместят 3 и 7 августа соответственно.