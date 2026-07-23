Слишком много счастья: у 65-летней женщины после свадьбы дочери развилась редкая кардиомиопатия

У 65-летней женщины после свадьбы дочери выявили редкое кардиологическое состояние, которое врачи назвали «синдромом счастливого сердца». Об этом пишет Academic.
Необычный медицинский случай описали в научной статье специалисты из Катара, США и Иордании. Страну, где живёт пациентка, авторы публикации раскрывать не стали. Женщина обратилась за медицинской помощью через три дня после появления симптомов. Она жаловалась на боль в груди и одышку. Во время осмотра врачи выяснили, что у пациентки и раньше были проблемы с повышенным артериальным давлением, однако на этот раз боль была другой.
«Боль сопровождалась одышкой, которая усиливалась при физической активности», — отметили исследователи. При этом отёков нижних конечностей, ортопноэ и приступов одышки при нагрузке у женщины не было.
Обследование показало расширение левого желудочка сердца, характерное для кардиомиопатии такоцубо. Это заболевание обычно развивается как реакция на сильный стресс, причём не только отрицательный.
Пациентка рассказала врачам, что почувствовала резкую боль во время свадебного торжества. По её словам, это произошло в момент, когда она увидела дочь в белом платье и испытала «невероятную радость».
После дополнительных тестов медики пришли к выводу, что речь идёт о «синдроме счастливого сердца» — разновидности кардиомиопатии такоцубо, которая может возникать на фоне очень сильных положительных эмоций. Врачи подчеркнули, что даже радость иногда становится серьёзной нагрузкой для организма.
Сейчас женщину уже выписали из больницы. По данным повторных осмотров, работа сердца полностью восстановилась, и пациентка чувствует себя значительно лучше.
«Несмотря на изначально тревожное состояние, у неё полностью восстановилась работа сердца, и она продолжает вести здоровый образ жизни, с нетерпением ожидая, когда в ближайшие годы другие её дети достигнут самых счастливых этапов в своей жизни», — добавили врачи.
Икота в некоторых случаях может оказаться одним из симптомов инфаркта миокарда.