Слишком много счастья: у 65-летней женщины после свадьбы дочери развилась редкая кардиомиопатия

Необычный медицинский случай описали в научной статье специалисты из Катара, США и Иордании. Страну, где живёт пациентка, авторы публикации раскрывать не стали. Женщина обратилась за медицинской помощью через три дня после появления симптомов. Она жаловалась на боль в груди и одышку. Во время осмотра врачи выяснили, что у пациентки и раньше были проблемы с повышенным артериальным давлением, однако на этот раз боль была другой.