Компания Light выпустила ретро-телефон для тех, кто устал от соцсетей

Американский стартап Light выпустил телефон-раскладушку для тех, кто устал от соцсетей и бесконечного скроллинга приложений. Дизайн гаджета разработал один из создателей культовой Motorola Razr Кайвэй Тан (Kaiwei Tang), сообщает портал TechCrunch.
Компания Light специализируется на минималистичных телефонах, которые помогают избавиться от зависимости от соцсетей. Новая раскладушка Light Flip сочетает в себе все функции современного смартфона, но имеет важные особенности: черно-белый интерфейс и простой список инструментов без лишних функций.
Из-за раскладной конструкции создатели отказались от сенсорного экрана. Вместо него разработчики установили 12-кнопочную клавиатуру, знакомую всем, кто пользовался технологией набора текста T9. На корпусе также разместили три функциональные кнопки, одна из которых находится внутри четырехпозиционной кнопки со стрелками для перемещения курсора. Сбоку расположена кнопка «Домой», а рядом с ней — переключатели громкости.
Light Flip.
(Фото: LIGHT PHONE).
В нижней части корпуса разработчики разместили большой динамик, разъем для наушников Jack 3,5 мм и порт USB-C. В отличие от многих раскладушек, у Light Flip нет внешнего экрана в закрытом состоянии — вместо него есть только небольшой индикатор уведомлений. На задней панели находится 50-Мп камера, которая делает снимки с разрешением 12-Мп. Также телефон поддерживает Bluetooth и eSIM. Как и в старых раскладушках, в этом устройстве установлен съемный аккумулятор. Light Flip будет выпускаться в шести цветах.
Кроме того, Light Flip стал первым телефоном компании, который продается сразу в комплекте с тарифным планом. За $39 (около 3000 ₽) в месяц в течение двух лет покупатель получает сам телефон и тариф с безлимитным голосовым и текстовым трафиком, а также 1 гигабайтом мобильного интернета в месяц. Такой объем трафика в компании считают достаточным, поскольку концепция Light Phone предполагает минимальное использование телефона в течение дня. Сам смартфон поступит в продажу не раньше апреля 2027 года.
Как отметили основатели стартапа Light Джо Холлиер и Кайвэй Тан, такой форм-фактор пользуется высоким спросом — особенно среди молодых пользователей, которые осознанно хотят избавиться от зависимости от мессенджеров и соцсетей.
Черно-белый смартфон Light Phone III.
В прошлом году компания Light выпустила минималистичный смартфон Light Phone III. Он оснащен элегантным черно-белым OLED-дисплеем. В этом смартфоне нет сторонних приложений, нет доступа к социальным сетям, интернету и даже электронной почте. Все это нужно для того, чтобы избавиться от цифровой зависимости.
При этом модель оснащена встроенным чипом NFC для оплаты, базовым музыкальным плеером, плеером для подкастов, приложением для обмена сообщениями, фонариком, голосовыми заметками, календарем, таймером и будильником. В ней также есть навигационное приложение и простая система камер, вдохновленная моделями типа «наведи и снимай». Есть двухступенчатая кнопка спуска затвора с центральной фокусировкой и фиксированным фокусным расстоянием.
Однако есть у такого смартфона серьезный минус — это цена в $799 (62 тыс. руб.) — примерно столько же, сколько стоят современные модели iPhone, Samsung и Xiaomi.
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