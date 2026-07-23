Компания Light выпустила ретро-телефон для тех, кто устал от соцсетей

Кроме того, Light Flip стал первым телефоном компании, который продается сразу в комплекте с тарифным планом. За $39 (около 3000 ₽) в месяц в течение двух лет покупатель получает сам телефон и тариф с безлимитным голосовым и текстовым трафиком, а также 1 гигабайтом мобильного интернета в месяц. Такой объем трафика в компании считают достаточным, поскольку концепция Light Phone предполагает минимальное использование телефона в течение дня. Сам смартфон поступит в продажу не раньше апреля 2027 года.