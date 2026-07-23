Герой России и ветераны СВО встретились с юнармейцами Красноярского края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Центре патриотического воспитания «Юнармия» прошла встреча юнармейцев с Героем России Олегом Ликонцевым и ветеранами специальной военной операции. Мероприятие состоялось в рамках Всероссийской просветительской акции «Служу Отечеству», которая проходит в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».
Участниками дискуссии также стали первый заместитель председателя Союза ветеранов СВО Красноярского края, лектор Российского общества «Знание» Алексей Гладышев и начальник регионального штаба «Юнармии» Денис Побилат. Модератором встречи выступил тренер команд Мастерской управления «Сенеж» Андрей Донцов.
Во время разговора с молодежью спикеры говорили о мужестве, воинском долге, патриотизме и роли сибиряков в защите страны. По их словам, жители Красноярского края и Енисейской Сибири сегодня достойно выполняют боевые задачи, а их семьи оказывают значительную поддержку в тылу.
Герой России Олег Ликонцев рассказал юнармейцам о службе в зоне специальной военной операции, боевом братстве и о том, как после тяжелого ранения начал писать стихи.
«Казачьи традиции — это не просто история. Это кодекс чести, который работает и сегодня: держать слово, не бросить товарищей и до конца стоять за свое Отечество. Когда пришло время, я не раздумывал ни минуты — отправился туда, где был нужен. После ранения понял, что стихи тоже могут стать оружием, потому что даже в самых тяжелых условиях душа продолжает жить, любить и верить», — отметил он.
Алексей Гладышев поделился историей своего боевого пути и рассказал, как добровольческий опыт и работа во время пандемии помогли ему укрепить командный дух в подразделении. Сегодня ветеран участвует в уроках мужества, просветительских проектах Российского общества «Знание» и встречах в рамках проекта «Культурный фронт. Позывной Красноярск».
«Когда ты нужен Родине, это дает силы. Сейчас моя задача — передать эту внутреннюю уверенность молодым. Истинный патриотизм — не в громких лозунгах, а в честном служении своему делу», — подчеркнул он.
Начальник регионального штаба «Юнармии» Денис Побилат рассказал участникам встречи о традициях юнармейского движения и подчеркнул важность преемственности поколений и системной патриотической работы с молодежью.
Акцию «Служу Отечеству» проводят Российское общество «Знание» и Государственный фонд «Защитники Отечества». С момента запуска проекта состоялось около 1300 встреч, а их участниками стали более 300 ветеранов и участников специальной военной операции.