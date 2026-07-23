Герой России и ветераны СВО встретились с юнармейцами Красноярского края

«Казачьи традиции — это не просто история. Это кодекс чести, который работает и сегодня: держать слово, не бросить товарищей и до конца стоять за свое Отечество. Когда пришло время, я не раздумывал ни минуты — отправился туда, где был нужен. После ранения понял, что стихи тоже могут стать оружием, потому что даже в самых тяжелых условиях душа продолжает жить, любить и верить», — отметил он.