Волгоград вошел в топ-10 спонтанных поездок россиян в июле 2026 года

Волгоград вошел в топ-10 направлений для спонтанных поездок в июле 2026 года. Туристы чаще всего бронируют жилье в городе на Волге за один-два дня до начала проживания и останавливаются здесь в среднем на две ночи.
По данным рейтинга, о котором сообщили в Волгоградской Общественной палате, лидерами среди таких направлений стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи. В список также вошли Геленджик, Анапа, Краснодар, Казань, Нижний Новгород и Алушта. Эксперты связывают этот результат с развитием городской среды и туристической инфраструктуры.
Председатель Общественной палаты Волгоградской области Татьяна Гензе отметила, что город остается доступнее многих южных курортов и мегаполисов по стоимости проживания. Она подчеркнула важность развития событийного туризма, благоустройства набережной и центральных улиц для увеличения срока пребывания гостей.
Сейчас задача властей — сделать так, чтобы две ночи превращались в три-четыре. Для этого необходимо показывать гостям подлинную историю и красоту Волгограда.
Ранее сообщалось, что замминистра МВД посетил конюшни Волгоградского Главка.