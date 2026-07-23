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В Новосибирске впервые оштрафуют компанию за затянувшееся благоустройство после работ

В Новосибирске впервые применили обновленный порядок ответственности за нарушение сроков благоустройства после проведения земляных работ. Протокол составили в отношении ООО «НТСК».

Источник: мэрия Новосибирска

Как сообщили в городской администрации, причиной стали затянувшиеся работы по восстановлению территории на улице Римского-Корсакова. Материалы уже направили в административную комиссию Ленинского района.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев заявил, что новые меры нужны не ради увеличения количества штрафов, а для того, чтобы подрядчики быстрее приводили городские территории в порядок.

«Прецедент есть — материалы направлены в административную комиссию. Для жителей это гарантия, что ямы и разрытия не останутся во дворах надолго», — отметил глава города.

На улице Римского-Корсакова подрядчик занимался реконструкцией теплотрассы, однако работы остановились из-за прекращения финансирования.

Еще одним проблемным объектом стала территория на улице Немировича-Данченко. Там благоустройство после работ не завершили с 2024 года.

Напомним, с 25 июня в Новосибирской области действуют новые штрафы за нарушения правил благоустройства. Для юридических лиц размер взыскания может достигать 300 тысяч рублей. Власти рассчитывают, что усиление ответственности поможет сократить сроки восстановления дорог, тротуаров и дворов после ремонта.