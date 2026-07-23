В Новосибирске впервые оштрафуют компанию за затянувшееся благоустройство после работ

Напомним, с 25 июня в Новосибирской области действуют новые штрафы за нарушения правил благоустройства. Для юридических лиц размер взыскания может достигать 300 тысяч рублей. Власти рассчитывают, что усиление ответственности поможет сократить сроки восстановления дорог, тротуаров и дворов после ремонта.