Жительница Зеленоградска в течение двух недель переводила деньги мошенникам

Оказалось, что 78-летняя местная жительница пообщалась по телефону с якобы сотрудником социальной службы. Под предлогом участия в некой госпрограмме по инвестированию в акции крупной энергетической компании он заинтересовал женщину возможностью дополнительно заработать.