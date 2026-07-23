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В Сальском районе пшеницу обработали препаратом с истекшим сроком годности

В Сальском районе выявили нарушение при обработке пшеницы.

Источник: Комсомольская правда

Россельхознадзор выявил нарушение при производстве сельхозпродукции в Сальском районе. Там индивидуальный предприниматель использовал пестицид с истекшим сроком регистрации для обработки пшеницы. Об этом говорится на сайте ведомства.

Согласно требованиям каталога пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории России, срок регистрации этого препарата истек еще в апреле. А использование средства после окончания срока регистрации противоречит установленным нормам.

В отношении предпринимателя было вынесено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований. Ему также было предложено принять меры по устранению нарушений.

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