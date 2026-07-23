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Более 2,7 тысячи нижегородцев вывели из теневой занятости за полгода

Около пяти тысяч сотрудников с признаками теневой занятости выявили в Нижегородской области за первое полугодие 2026 года. К концу полугодия свой труд легализовали 2,7 тыс. человек, сообщил заместитель губернатора Егор Поляков.

Около пяти тысяч сотрудников с признаками теневой занятости выявили в Нижегородской области за первое полугодие 2026 года. К концу полугодия свой труд легализовали 2,7 тыс. человек, сообщил заместитель губернатора Егор Поляков.

По его словам, больше всего случаев неоформленной занятости фиксируют в строительстве, розничной торговле, общепите, в сфере услуг и клининга. Чаще всего это связано с сезонным характером работ, добавил чиновник.

Он отметил, что эффективность работы по легализации труда растет, но проблема сохраняется, поэтому правительство намерено усилить взаимодействие с налоговой службой.

Как писал «Ъ-Приволжье», на конец июня 2026 года в Нижегородской области насчитывалось 314 тыс. работников в теневой занятости — на 21,5% меньше, чем в 2025 году.