Котяков: единое пособие снизило уровень бедности в России

«Результаты внедрения единого пособия со значительной суммой финансирования позволило сегодня значительно снизить уровень бедности в нашей стране. 6,7%, которые мы сегодня видим, — это как раз тот результат, который напрямую характеризует введение данной меры поддержки», — сказал министр на заседании комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы.