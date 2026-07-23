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В Красноярском крае 24 июля ожидаются град и сильный ветер

На Красноярский край надвигаются град, ливни и шторм.

Источник: Комсомольская правда

24 июля в центральных и южных округах Красноярского края местами ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град, а также шквалистые усиления ветра до 25 метров в секунду и более. Об этом предупредили специалисты Среднесибирского УГМС.

Жителей просят исключить работы на высоких зданиях и обходить рекламные щиты. Телефон экстренных служб — 112.

По данным сервиса Gismeteo, завтра в Красноярске температура воздуха днем составит +27 градусов, облачно. Днем без осадков, вечером — небольшой дождь. Ветер от трех до шести метров в секунду.