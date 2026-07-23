Море успокоилось, но ограничения остались: погода на калининградском побережье 23 июля

Балтийск: жёлтый флаг, купание разрешено с осторожностью. Температура воды +18−19 °C, ветер на море стих. Зеленоградск: флаг жёлтый, в воду заходить с осторожностью. Температура воды +18 °C, воздуха аналогично. Юго-западный ветер 2 м/с с порывами до 9 м/с. Пионерский: флаг зелёный, купание разрешено. Температура воды +19 °C, воздуха на данный момент +18 °C. Волнения на море нет. Светлогорск: красный флаг, купание запрещено. Позже могут сменить флаг на жёлтый. Температура воды +18 °C, ветер юго-западный, море спокойное. Янтарный: жёлтый флаг, в воду можно заходить с осторожностью. Температура воды +18 °C, есть небольшая волна, пасмурно. «Народа нет», — говорит спасатель.