Более полумиллиона квадратных метров жилья построят в Хабаровском крае в этом году

237 тыс. кв. метров жилья построено в Хабаровском крае за первое полугодие 2026 года по президентскому национальному проекту «Инфраструктура для жизни». По данным Минстроя края, большая часть введенных площадей приходится на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) — 124 тыс. кв. метров, а на многоквартирные дома — 113 тыс. кв. метров, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Региональным проектом “Жилье” Хабаровскому краю на 2026 год установлен план по вводу жилья — не менее 520 тыс. кв. метров. Эта же цифра зафиксирована в соглашении с Минстроем России. Таким образом, годовой показатель по вводу жилья достигнут на 45,6%», — отмечают в краевом министерстве строительства.
Большая часть строек многоквартирных домов приходится на Хабаровск. Сейчас активно застраивается северная часть города, в том числе в рамках комплексного освоения и развития территорий. Возводятся такие жилые комплексы как «Чемпион», «Тигры», «Биография», «Северный парк», «Живописный сад», «Воронежский бульвар» и др. Также ведется строительство многоквартирных домов в Хабаровском муниципальном районе, Комсомольске-на-Амуре, Бикине, Амурске.
Жители края отмечают высокие темпы жилищного строительства, что позволяет подбирать квартиры по своим индивидуальным параметрам.
Текущие темпы строительства в Хабаровском крае позволяют удерживать стоимость жилья на сбалансированном среднем уровне. По данным федеральной информационной системы государственной статистики ЕМИСС, по итогам 2025 года, по средней цене за 1 кв. метр общей площади квартир на первичном рынке Хабаровский край занимает 6 место из 11 субъектов ДФО с результатом 164 тыс. рублей.
Напомним, в прошлом году Хабаровский край перевыполнил установленный план на 6%: введено в эксплуатацию 558 тыс. кв. метров жилья, в том числе многоквартирные дома — 331 тыс. кв. метров, ИЖС — 227 тыс. кв. метров.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в Хабаровском крае определили новые векторы развития строительной отрасли. На стратегической сессии, которую провел первый зампред правительства региона Сергей Абрамов, участники обсудили пути выполнения федеральной задачи: к 2030 году обеспечить каждого жителя края жильем площадью не менее 33 квадратных метров.