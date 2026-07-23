Более полумиллиона квадратных метров жилья построят в Хабаровском крае в этом году

«Региональным проектом “Жилье” Хабаровскому краю на 2026 год установлен план по вводу жилья — не менее 520 тыс. кв. метров. Эта же цифра зафиксирована в соглашении с Минстроем России. Таким образом, годовой показатель по вводу жилья достигнут на 45,6%», — отмечают в краевом министерстве строительства.