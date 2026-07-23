Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Десять партий выдвинули 36 кандидатов на выборы в Госдуму от Красноярского края

Окружные избирательные комиссии в Красноярском крае завершили прием документов о выдвижении кандидатов на выборах в Госдуму девятого созыва.

Окружные избирательные комиссии завершили прием документов о выдвижении кандидатов по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва в Красноярском крае. Всего от десяти политических партий зарегистрировано 36 кандидатов по четырем округам: Красноярскому № 58, Центральному № 59, Дивногорскому № 60 и Енисейскому № 61.

Документы представили «Единая Россия», «Зеленые», «Коммунисты России», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», Партия пенсионеров, «Справедливая Россия». Партия «Родина» выдвинула кандидатов по трем округам — № 58, 59 и 61. «Партия прямой демократии» заявила одного кандидата по округу № 60.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года.

Фото на главной: duma.gov.ru.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.

Узнать больше по теме
Государственная дума РФ: как работает главный законодательный орган страны
Государственная дума занимает особое место в системе российской власти. Именно здесь обсуждаются и принимаются федеральные законы, определяющие развитие государства, экономики и социальной сферы. Через нижнюю палату парламента проходят важнейшие решения, затрагивающие жизнь миллионов граждан. Разбираемся, как устроена Госдума, какие полномочия она имеет и как формируется ее состав.
Читать дальше