Десять партий выдвинули 36 кандидатов на выборы в Госдуму от Красноярского края

Окружные избирательные комиссии завершили прием документов о выдвижении кандидатов по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва в Красноярском крае. Всего от десяти политических партий зарегистрировано 36 кандидатов по четырем округам: Красноярскому № 58, Центральному № 59, Дивногорскому № 60 и Енисейскому № 61.
Документы представили «Единая Россия», «Зеленые», «Коммунисты России», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», Партия пенсионеров, «Справедливая Россия». Партия «Родина» выдвинула кандидатов по трем округам — № 58, 59 и 61. «Партия прямой демократии» заявила одного кандидата по округу № 60.
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года.
Фото на главной: duma.gov.ru.
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