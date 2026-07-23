В поселке Еленском Калужской области благоустроят Аллею Славы

Благоустройство Аллеи Славы началось в поселке Еленском Калужской области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Хвастовичского муниципального округа.
На территории общественного пространства планируется обустроить пешеходную зону и разместить элементы, посвященные сохранению памяти о защитниках Родины. Завершить весь комплекс работ планируется в августе 2026 года.
За благоустройство центральной площади и создание Аллеи Славы жители Хвастовичского муниципального округа отдали свои голоса в 2025 году в рамках общероссийского голосования за создание объектов комфортной городской среды.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.