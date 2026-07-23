Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабаровчан пригласили на фестиваль цветов в парке «Динамо»

Участники смогут представить собственные букеты и цветочные композиции.

Жителей и гостей Хабаровска приглашают на городской фестиваль «Вальс цветов», сообщает мэрия Хабаровска.

Праздник пройдет 22 августа с 11:00 до 15:00 в парке «Динамо». В программе — выставка цветочных композиций и концерт для гостей мероприятия.

Участники фестиваля смогут не только посмотреть на работы других любителей цветов, но и представить собственные букеты и композиции. Для этого необходимо заранее подготовить свои работы, а также оборудование для их размещения — столы, стулья, зонты.

Организаторы отмечают, что доставить оборудование и композиции участникам нужно будет самостоятельно.

Заявки на участие принимают до 14 августа 2026 года.