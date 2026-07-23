Хабаровчан пригласили на фестиваль цветов в парке «Динамо»

Жителей и гостей Хабаровска приглашают на городской фестиваль «Вальс цветов», сообщает мэрия Хабаровска.
Праздник пройдет 22 августа с 11:00 до 15:00 в парке «Динамо». В программе — выставка цветочных композиций и концерт для гостей мероприятия.
Участники фестиваля смогут не только посмотреть на работы других любителей цветов, но и представить собственные букеты и композиции. Для этого необходимо заранее подготовить свои работы, а также оборудование для их размещения — столы, стулья, зонты.
Организаторы отмечают, что доставить оборудование и композиции участникам нужно будет самостоятельно.
Заявки на участие принимают до 14 августа 2026 года.