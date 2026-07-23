Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Количество аварий с маломерными судами в Татарстане выросло в полтора раза

В Татарстане выросло количество происшествий с маломерными судами. Об этом сегодня на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в Доме Правительства РТ рассказал заместитель руководителя территориального органа ГУ МЧС России по РТ — главный государственный инспектор по маломерным судам РТ Денис Мокеев.

Источник: ИА Татар-информ

«Сложным на сегодняшний день вопросом является увеличение количества происшествий с маломерными судами. С начала года на водных объектах республики зарегистрированы 10 происшествий с маломерными судами, в результате которых погибли семь человек и спасены девять человек, среди которых имеются и лица, получившие серьезные телесные повреждения, по некоторым из них возбуждены уголовные дела», — рассказал Денис Мокеев.

В прошлом году за такой же период прошлого года было зарегистрировано шесть происшествий и четверо погибших. Были спасены также пять человек, в том числе один ребенок, добавил он.

«Основными причинами аварий явились: управление в нетрезвом состоянии; управление в темное время суток гидроциклами, использование которых в темное время запрещено; передача управления лицу, не имеющему право управления; отсутствие наблюдения за окружающей обстановкой; отсутствие спасательных жилетов, когда их применение обязательно», — подчеркнул главный государственный инспектор по маломерным судам РТ.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше