Количество аварий с маломерными судами в Татарстане выросло в полтора раза

«Сложным на сегодняшний день вопросом является увеличение количества происшествий с маломерными судами. С начала года на водных объектах республики зарегистрированы 10 происшествий с маломерными судами, в результате которых погибли семь человек и спасены девять человек, среди которых имеются и лица, получившие серьезные телесные повреждения, по некоторым из них возбуждены уголовные дела», — рассказал Денис Мокеев.