Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области 23 и 24 июля

На Дону объявлено штормовое предупреждение. По данным ГУ МЧС России по региону, погода резко ухудшится во второй половине ночи 23 июля и продлится до 24-го.
Синоптики прогнозируют сильные ливни с грозой, градом и шквалистым ветром скоростью 20−25 м/с. Стихия может привести к обрывам линий электропередачи и связи, а также создать сложности для дорожного движения.
Глава Ростова Александр Скрябин сообщил, что коммунальщикам и экстренным службам поручено оперативно реагировать на непогоду и при необходимости устранять её последствия.
«Прошу вас быть внимательными и острожными», — обратился к ростовчанам Скрябин.
Добавим, что в экстренных ситуациях необходимо обращаться в службу «112».
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