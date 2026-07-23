Шесть калининградских выпусников получили 100 баллов по итогам пересдачи ЕГЭ

Всего в этом году на высший балл написано 66 экзаменационных работ, в прошлом — 58. Количество стобалльников за год увеличилось на шесть (с 55 до 61 человек). По сравнению с 2023 годом количество стобалльников выросло в три раза. Наибольшая доля выпускников с максимальными результатами в этом году — по предметам: «профильная математика» (17 человек), «литература» (15), «физика» (13), «химия» (9).