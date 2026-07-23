Забудьте про мангал: самый вкусный рецепт шашлыка в духовке

Шашлык в духовке можно приготовить, чтобы получить сочное и ароматное мясо с аппетитной корочкой в любую погоду и без разведения костра. Это достойная альтернатива мангалу, если нет возможности выехать на природу. Еще такой шашлык станет отличным способом приготовить праздничное блюдо для домочадцев и гостей.