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Забудьте про мангал: самый вкусный рецепт шашлыка в духовке

Приготовьте сами и не сможете оторваться от аппетитного блюда.

Источник: РБК Life

Шашлык в духовке можно приготовить, чтобы получить сочное и ароматное мясо с аппетитной корочкой в любую погоду и без разведения костра. Это достойная альтернатива мангалу, если нет возможности выехать на природу. Еще такой шашлык станет отличным способом приготовить праздничное блюдо для домочадцев и гостей.

Рецепт шашлыка из курицы на противне в духовке.

Замаринованные крылышки насадите на шпажки (можно добавить и лук из маринада).

(Фото: AnkaFed / Shutterstock / FOTODOM).

Ингредиенты.

Кефир — 2 стакана (примерно 410 г).

Куриные крылышки — 1,1 кг.

Репчатый лук — 2 шт. (около 160 г).

Листья сельдерея — 10 шт. (30 г).

Итальянские травы — 2 ст. л. (10 г).

Карри — 1 ст. л. (7 г).

Соль — по вкусу.

Как приготовить.

Промойте и обсушите крылышки, лук и зелень. Подготовьте шпажки, противень и пленку.

Нарежьте лук крупными кольцами, сельдерей — мелко. Выложите крылышки слоями в миску, пересыпая их луком и зеленью.

В отдельной посуде смешайте кефир, специи и соль. Залейте этим маринадом мясо, накройте пленкой и уберите в холодильник минимум на 2 часа.

Замаринованные крылышки насадите на шпажки (можно добавить и лук из маринада).

Разогрейте духовку до 200 , выложите шашлык на противень.

Запекайте 20−30 минут, переворачивая для равномерной корочки.

Готовый шашлык подавайте с соусом по вкусу — например, с кетчупом или чесночным соусом.

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