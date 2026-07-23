Забудьте про мангал: самый вкусный рецепт шашлыка в духовке

Шашлык в духовке можно приготовить, чтобы получить сочное и ароматное мясо с аппетитной корочкой в любую погоду и без разведения костра. Это достойная альтернатива мангалу, если нет возможности выехать на природу. Еще такой шашлык станет отличным способом приготовить праздничное блюдо для домочадцев и гостей.
Рецепт шашлыка из курицы на противне в духовке.
Замаринованные крылышки насадите на шпажки (можно добавить и лук из маринада).
(Фото: AnkaFed / Shutterstock / FOTODOM).
Ингредиенты.
Кефир — 2 стакана (примерно 410 г).
Куриные крылышки — 1,1 кг.
Репчатый лук — 2 шт. (около 160 г).
Листья сельдерея — 10 шт. (30 г).
Итальянские травы — 2 ст. л. (10 г).
Карри — 1 ст. л. (7 г).
Соль — по вкусу.
Как приготовить.
Промойте и обсушите крылышки, лук и зелень. Подготовьте шпажки, противень и пленку.
Нарежьте лук крупными кольцами, сельдерей — мелко. Выложите крылышки слоями в миску, пересыпая их луком и зеленью.
В отдельной посуде смешайте кефир, специи и соль. Залейте этим маринадом мясо, накройте пленкой и уберите в холодильник минимум на 2 часа.
Замаринованные крылышки насадите на шпажки (можно добавить и лук из маринада).
Разогрейте духовку до 200 , выложите шашлык на противень.
Запекайте 20−30 минут, переворачивая для равномерной корочки.
Готовый шашлык подавайте с соусом по вкусу — например, с кетчупом или чесночным соусом.
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