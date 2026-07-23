Именные стипендии для стобалльников ЕГЭ и победителей олимпиад установили в Волгоградской области

Также всем стобалльникам и олимпиадникам единовременно выплатят по 100 тысяч рублей, и еще столько же тем, кто останется учиться в Волгограде. Как сообщили в обладмине, теперь один выпускник может получить сразу несколько выплат: 100 тысяч за первые 100 баллов на ЕГЭ; по 100 тысяч за каждую победу в олимпиаде; 100 тысяч рублей за поступление в первый раз на очную форму в волгоградский вуз или ссуз.