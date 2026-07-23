В Красноярске финал «Большой перемены» соберет более 800 участников

С 29 июля по 4 августа в Красноярске пройдет финал седьмого сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена». В заключительных этапах примут участие более 800 человек. Красноярский край на финале представят 10 школьников, которые прошли все конкурсные испытания. Для участников подготовили деловые игры, мастер-классы, командообразующие тренинги, интерактивные лекции и дискуссии. Со школьниками встретятся эксперты в сфере образования, науки, медиа, креативных индустрий и спорта. Новинкой сезона станут партнерские мастерские, где участники будут решать реальные задачи от партнеров конкурса. Победителями среди учеников 5—7-х классов станут 300 школьников. Они получат главный приз — «Путешествие мечты» на специальном поезде через всю Россию с экскурсиями и просветительскими занятиями. Педагоги-наставники, подготовившие победителей, получат по 100 тысяч рублей и возможность пройти просветительскую программу от партнеров конкурса. Победители среди старшеклассников из-за рубежа смогут поступить на бюджетные места в российские вузы. Церемония закрытия пройдет 3 августа в Большом концертном зале Красноярской краевой филармонии. Конкурс проводится при поддержке Росмолодежи, Минпросвещения России и Минобрнауки России в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» и входит в линейку проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».