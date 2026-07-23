Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лесные пожарные Камчатки получили новый автомобиль

Машина оснащена гидроусилителем руля и системой подкачки колес.

Новый автомобиль ГАЗ «Садко NEXT» поступил на вооружение лесных пожарных Камчатки при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в агентстве лесного хозяйства и охраны животного мира региона.

В отличие от устаревших моделей, новая машина оснащена гидроусилителем руля, кондиционером, лебедкой и системой подкачки колес, что значительно повышает комфорт и безопасность работы экипажа. За счет высокой проходимости автомобиля можно добираться по трудной местности и плохим дорогам, а большой кузов дает возможность перевозить все необходимое оборудование. Дополнительно будут установлены баки для доставки воды к месту пожара.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.