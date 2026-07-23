Лесные пожарные Камчатки получили новый автомобиль

В отличие от устаревших моделей, новая машина оснащена гидроусилителем руля, кондиционером, лебедкой и системой подкачки колес, что значительно повышает комфорт и безопасность работы экипажа. За счет высокой проходимости автомобиля можно добираться по трудной местности и плохим дорогам, а большой кузов дает возможность перевозить все необходимое оборудование. Дополнительно будут установлены баки для доставки воды к месту пожара.