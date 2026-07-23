В Выселковском районе Кубани открылась группа по адаптивному плаванию

Программу адаптивного спорта для людей с инвалидностью запустили в Выселковском районе Краснодарского края в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России». Об этом сообщили в районной администрации.
Занятия проводят в спортивной школе «Виктория» в станице Выселки. Посетить тренировки можно по понедельникам и средам с 10:00 до 12:00, а также в пятницу с 10:00 до 11:00.
«Цель нашей программы — развитие физической культуры и спорта среди инвалидов, в том числе инвалидов участников СВО с различными видами заболеваний. Кроме того, участники СВО и члены их семей освобождаются от оплаты за оказание платных дополнительных услуг в спортивных школах станицы Выселки», — отметила начальник отдела по физической культуре и спорту администрации Выселковского района Елена Левашова.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.