В Выселковском районе Кубани открылась группа по адаптивному плаванию

«Цель нашей программы — развитие физической культуры и спорта среди инвалидов, в том числе инвалидов участников СВО с различными видами заболеваний. Кроме того, участники СВО и члены их семей освобождаются от оплаты за оказание платных дополнительных услуг в спортивных школах станицы Выселки», — отметила начальник отдела по физической культуре и спорту администрации Выселковского района Елена Левашова.