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«Часть украденного успел съесть». В Мостовском районе дерзкий вор обворовал пасеку и унес 28 килограммов меда

Под Мостами вор похитил с пасеки 28 килограммов меда и успел полакомиться.

Источник: Комсомольская правда

В Мостовском районе милиция поймала вора, успевшего съесть часть из украденных 28 килограммов меда. Подробности рассказали в УВД Гродненского облисполкома.

Кража была совершена вблизи деревни Доминишки. Местный пчеловод заявил в милицию, что кто-то проник на пасеку и украл из пчелиных ульев 14 рамок с медом. Общий вес украденного меда составил 28 килограммов, а ущерб — 626 белорусских рублей.

Правоохранители установили, что к краже причастен 50-летний житель деревни Зарудавье. Мужчина сознался в преступлении и рассказал, что часть украденного меда он съел, а остальное продал.

Любителя меда будут судить за кражу, ему грозит до трех лет лишения свободы.

Еще мы писали, что лифтер из Минска украла вещи для дочери из магазина, а потом поступила весьма необычно.

Тем временем спецназ задержал 18-летнего белоруса, написавшего 30 тысяч сообщений в Telegram.

Еще директор заявил в милицию на работника, который хотел участвовать в спецоперации.