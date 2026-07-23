«Часть украденного успел съесть». В Мостовском районе дерзкий вор обворовал пасеку и унес 28 килограммов меда

Кража была совершена вблизи деревни Доминишки. Местный пчеловод заявил в милицию, что кто-то проник на пасеку и украл из пчелиных ульев 14 рамок с медом. Общий вес украденного меда составил 28 килограммов, а ущерб — 626 белорусских рублей.