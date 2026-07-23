Годовой доход орловского губернатора Клычкова не достиг 5 млн рублей

Накануне «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что ЦИК опубликовал сведения о доходах кандидатов от «Единой России». Среди них — четверо глав регионов Черноземья, которые иначе бы не стали публиковать декларации. Самым богатым из них оказался губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. При этом наиболее высокие доходы среди всех списочников продемонстрировали замкомандира бригады «БАРС-Курск» Антон Цветков и действующие депутаты от Воронежской области — Александр Сидякин и Алексей Гордеев.