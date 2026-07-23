Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новочеркасске осудят подозреваемого в пособничестве телефонным мошенникам

В Новочеркасске утвердили обвинительное заключение 24-летнему жителю Ростова-на-Дону, которому предъявлены обвинения в мошенничестве (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Уголовное дело передано в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Источник: Коммерсантъ

В Новочеркасске утвердили обвинительное заключение 24-летнему жителю Ростова-на-Дону, которому предъявлены обвинения в мошенничестве (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Уголовное дело передано в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

По версии следствия, в марте сообщники обвиняемого — их дело выделено в отдельное производство — обзванивали пенсионеров и под угрозой уголовного преследования за финансирование деятельности иностранного государства добивались передачи сбережений.

Фигурант дела, согласно заключению, выступал курьером. Он лично получил деньги от пяти потерпевших на общую сумму более 3,5 млн руб., после чего перевел средства на счет соучастников, получив за это денежное вознаграждение.