В Нововоронеже модернизируют систему видеонаблюдения

«Концерн “Росэнергоатом” системно поддерживает проекты, направленные на повышение качества жизни в городах присутствия АЭС. И это не только модернизация городской инфраструктуры, создание благоустроенных городских пространств, улучшение медицинского обслуживания и многое другое. Не менее важно — создать атмосферу защищенности для жителей. Внедрение современных цифровых решений позволяет вывести систему обеспечения безопасности в атомных городах на новый уровень. В итоге, муниципалитеты становятся не просто современными и технологичными — они становятся пространствами, где спокойно живут, растят детей и строят будущее», — отметила директор по региональной политике — директор Департамента по работе с регионами и органами государственной власти концерна Светлана Чурилова.