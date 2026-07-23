Омской вдове участника СВО отключили свет из-за долга в 3 тысячи рублей

"Моя дочь — вдова ветерана СВО. Пять месяцев назад въехала в новую квартиру — студию. Все коммунальные услуги оплачивала дистанционно, через сбербанк. Затем через несколько дней ей приходил возврат оплаченных средств по оплате ЖКУ, оформленные через МФЦ. В размере 60% от уплаченных средств.