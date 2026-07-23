Омской вдове участника СВО отключили свет из-за долга в 3 тысячи рублей

Жительница Омска, которая осталась вдовой участника СВО, лишилась электричества в квартире из-за небольшого долга. Возник он, судя по описанию, из-за некоей путаницы. Об этом в паблике «ВК Омск» сообщила пользовательница соцсети «Вконтакте», назвавшаяся матерью омички.
"Моя дочь — вдова ветерана СВО. Пять месяцев назад въехала в новую квартиру — студию. Все коммунальные услуги оплачивала дистанционно, через сбербанк. Затем через несколько дней ей приходил возврат оплаченных средств по оплате ЖКУ, оформленные через МФЦ. В размере 60% от уплаченных средств.
Сегодня дочь вернулась с работы в 19 часов, света нет! В дверях сообщение об отключении электроэнергии за долг в размере 3 тысячи рублей", — говорится в соцсетях.
Женщина пояснила, что компания пригласила ее в клиентский отдел, куда дочь не может попасть из-за графика режима оборонного предприятия, где она работает.
«Согласно постановления № 354 “Омскэнерго” должен направить предупреждение. В нём указывают: если долг не погасят в течение 20 дней со дня доставки уведомления, подачу сначала ограничат, а при непогашении — приостановят. Никакого уведомления дочери не присылали!», — возмущается пользовательница сети.
При этом в других квартирах, со слов женщины, накопился долг от 14 до 55 тысяч рублей, при этом свет в окнах горит.