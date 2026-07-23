Кристофер Нолан сравнил ИИ с троянским конем

Режиссер «Одиссеи» Кристофер Нолан согласился с тем, что искусственный интеллект (ИИ) похож на стеклянного троянского коня, заявив о сходстве технологии с тем, как греки преподнесли в дар Трое коня, проникли в город и выиграли войну, пишет Deadline со ссылкой на YouTube-канал Hugo Décrypte.
«Думаю, что ИИ — это троянский конь, внутри которого, как известно, прячутся греки. Это прозрачный конь, сделанный из стекла. Каждый может увидеть, что в нем происходит», — уточнил режиссер.
По мнению Нолана, за последние годы ИИ довольно быстро «захватил Уолл-стрит». При этом режиссер похвалил зумеров за проявленный по отношению к быстрому росту технологии «здоровый скептицизм».
«Никогда не замечал, чтобы технология развивалась столь быстро и так сильно отвергалась аудиторией. Всеобщее подозрение к ней очень велико, в особенности, среди молодежи», — заявил Нолан, дополнив, что ровесники его детей называют ИИ-ролики в Сети «ИИ-слопом».
«Слоп» (англ. slop, ИИ-слоп, нейрослоп) — жаргонное слово, обозначающее бесполезный низкокачественный контент, созданный с помощью ИИ. Такие тексты, изображения и видео выглядят нелепо и воспринимаются как мусор, объяснили на портале «Грамота.ру».
По мнению Нолана, технологии всегда будут преподносить человечеству «великие дары», но относиться к ним все же надо со скепсисом. Скептически, на взгляд режиссера, нужно относится и к мотивам людей, которые их предлагают.
«Именно в таком случае мы сможем получить максимум пользы из новой технологии, а не слепо верить в то, что все будет хорошо», — уточнил режиссер.
ИИ-версия «Одиссеи» от Илона Маска.
Ранее Илон Маск объявил о том, что хочет создать свою экранизацию прославленной поэмы Гомера «Одиссея» при помощи ИИ.
«До конца этого года Grok Imagine сделает полнометражный фильм “Одиссея”, который окажется исторически точным и будет соответствовать произведениям Гомера», — заявил Маск в X (бывший Twitter, заблокирован на территории России).
Миллиардер не привел деталей по поводу проекта, но сделал репост публикации, где была представлена созданная на базе Grok Imagine сцена из «Одиссеи».
Как отметили в The Wrap, заявление Маска не кажется удивительным в виду того, что ранее он критиковал «Одиссею» Нолана за выбор актеров. В феврале 2026 года миллиардер решил, что Кристофер Нолан «утратил свою честность» в «Одиссее» из-за неподтвержденного на тот момент сообщения о том, что Лупита Нионго («Мы») сыграет Елену Троянскую. В мае Маск вновь поддержал критику фильма. В ответ на заявление консервативного политического комментатора Мэтта Уолша о том, что Нолан взял на роль Елены Троянской Нионго только для того, чтобы режиссера не назвали расистом, Маск написал: «Верно».
Прогноз Нолана о том, смогут ли нейросети заменить человека.
Нолан уже выступал с критикой нейросетей, он говорил, что общество с презрением относится к ИИ. По его словам, идея о том, что ИИ может заменить человека, — это «полная чушь».
Режиссер заметил, что его фильмы — высокобюджетные боевики, снятые преимущественно в реальных локациях, — переживут волну искусственного интеллекта.
Нолан признавался, что ожидал от ИИ появления полезных «визуальных инструментов», однако до сих пор он предпочитает использовать натурные съемки в реальных локациях. Например, съемки фильма «Одиссея» шли в Марокко, Греции, Италии, Исландии, Шотландии и в США (на водохранилище Фоллс-Лейк на территории студии Universal).
Отношение Нолана к смартфонам.
Нолан также утверждал, что он не пользуется смартфоном и электронной почтой, а сценарии к своим фильмам пишет на компьютере, не подключенном к интернету, говорил режиссер в интервью с Hollywood Reporter. Он уточнил, что не отправляет сценарии актерам по электронной почте, предпочитая передать такой текст из рук в руки. Например, он отправился в Ирландию, чтобы передать сценарий фильма «Оппенгеймер» актеру Киллиану Мерфи.
В декабре 2020 году Нолан в беседе с People заявил, что время от времени носил с собой небольшой телефон-раскладушку. Такой выбор он объяснил тем, что не хотел, чтобы у него был быстрый доступ к интернету, если вдруг он заскучает.
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