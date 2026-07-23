Кристофер Нолан сравнил ИИ с троянским конем

Как отметили в The Wrap, заявление Маска не кажется удивительным в виду того, что ранее он критиковал «Одиссею» Нолана за выбор актеров. В феврале 2026 года миллиардер решил, что Кристофер Нолан «утратил свою честность» в «Одиссее» из-за неподтвержденного на тот момент сообщения о том, что Лупита Нионго («Мы») сыграет Елену Троянскую. В мае Маск вновь поддержал критику фильма. В ответ на заявление консервативного политического комментатора Мэтта Уолша о том, что Нолан взял на роль Елены Троянской Нионго только для того, чтобы режиссера не назвали расистом, Маск написал: «Верно».