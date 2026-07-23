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Ушла из жизни старейший преподаватель Волгоградского медуниверситета

В Волгограде простятся с кандидатом наук Еленой Пащенковой.

Источник: Комсомольская правда

На 87 году ушла из жизни старейший работник кафедры истории Волгоградского медуниверситета, кандидат наук и доцент Елена Пащенкова, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ВолгГМУ.

Елена Пащенкова пришла работать в вуз в 1968 году. Она прошла путь от лаборанта до заведующей кафедрой, которую возглавляла с 1986 по 1991 год. Коллеги запомнили ее как мудрого наставника и чуткого человека. Она активно изучала историю искусств и родного края, увлекала этими предметами будущих врачей.

Прощание состоится 24 июля в 11:00 на Центральном (Димитровском) кладбище Волгограда.