Ушла из жизни старейший преподаватель Волгоградского медуниверситета

Елена Пащенкова пришла работать в вуз в 1968 году. Она прошла путь от лаборанта до заведующей кафедрой, которую возглавляла с 1986 по 1991 год. Коллеги запомнили ее как мудрого наставника и чуткого человека. Она активно изучала историю искусств и родного края, увлекала этими предметами будущих врачей.